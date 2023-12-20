Xiaomi представит специальную версию смартфона Civi 3 в честь 100-летия Disney

Компания Xiaomi готовится представить еще один смартфон Civi 3, выполненный в партнерстве с Disney и посвященный 100-летию американской медиакорпорации. Летом Xiaomi выпустила Civi 3, браслет Mi Band 8, наушники Xiaomi Buds 3, пауэрбанк и даже чемодан в стиле Микки Мауса.

На этот раз устройство будет выполнено в стиле главного антагониста мультфильма «История игрушек 3» – медведя Лотсо. В Китае персонажа называют «Клубничный мишка», а его полное имя – Медведь для Обнимашек (англ. Lots-o’-Huggin’ Bear).

Ожидается, что новый Civi 3 представят в клубнично-розовом цвете, с задней стеклянной панелью, украшенной гравировкой персонажа Disney. В комплекте с телефоном могут поставляться тематические наклейки, уникальный чехол и скрепка для извлечения SIM-карты.

С точки зрения технических характеристик, новинка будет идентична стандартной модели: 6,55-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, аккумулятор на 4500 мАч и тройная камера на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп соответственно.

Смартфон будет представлен 22 декабря в 19:00 по местному времени.