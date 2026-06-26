Microsoft повысит цены на Xbox и снимет с продажи модель на 2 ТБ

Microsoft объявила о повышении цен на консоли Xbox Series X|S по всему миру. Новые цены начнут действовать с 1 августа.

Модели Xbox с накопителем на 512 ГБ подорожают на $100, а версии на 1 ТБ — на $150. Кроме того, Microsoft снимет с производства Xbox Series X на 2 ТБ.

По данным Reuters, компания объясняет решение ростом стоимости компонентов, прежде всего памяти и накопителей. Microsoft утверждает, что цены на них уже выросли примерно в 2,5 раза и могут снова удвоиться к осени 2027 года.

Это уже не первое повышение цен на Xbox за последние годы. Ранее Microsoft поднимала стоимость консолей в мае и октябре 2025 года, а также увеличивала цены на часть аксессуаров и игр.

Подорожание особенно заметно на фоне приближающегося релиза GTA VI. Новая часть серии должна стать одним из главных драйверов спроса на консоли текущего поколения, но теперь вход в экосистему Xbox станет ещё дороже.

Отдельный вопрос — положение Xbox на рынке. По данным Circana, в мае 2026 года продажи консолей Xbox в США упали до худшего уровня за всю историю бренда.

Новое повышение цен может дополнительно осложнить конкуренцию с PlayStation и игровыми ПК.