ASUS, MSI, Gigabyte и Colorful представили видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080

Вчера, 20 сентября, компания NVIDIA на презентации представила видеокарты RTX 4090 и RTX 4080. И вот ряд производителей уже готовит свои решения. Тайваньский производитель MSI выпустили 4 карты. В списке есть Suprim с воздушным охлаждением и Suprim Liquid с жидкостным, а также серии Gaming Trio и Ventus. Все они оснащены подсветкой Mystic Light RGB.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 получила испарительную камеру, которая отводит на 30% больше тепла, а также вентиляторами Axial-tech с семью лопастями. Они отводят почти на 24% больше тепла. Версия TUF Gaming GeForce RTX 4090 оснащена новой системой охлаждения.

У Gigabyte війдут модели GeForce RTX 4090 Extreme Waterforce, RTX 4090 Master, RTX 4090 Gaming OC, RTX 4090 Windforce, которіе появятся в октябре. А в ноябре появятся модели GeForce RTX 4080.

Colorful предложит серии Vulcan, Neptune и NB EX. У первой есть новій дизайн и улучшенное жидкостное охлаждение. У второй — жидкостное охлаждение и новый дизайн с RGB-подсветкой. У NB EX изменились только лопасти вентилятора.

Цены пока не сообщаются.

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