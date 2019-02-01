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Новости

Эльдорадо, Gamepark и Ozon начали принимать заказы на PS 5

Российские магазины продолжают расширяться и принимать предзаказы на PlayStation 5. Составили небольшой список, где новинку уже можно заказать.

Эльдорадо

Ozon 

Gamepark

М.Видео по каким-то причинам ждём поступления консоли в магазин.

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