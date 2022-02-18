Samsung Galaxy Tab S8 будет поставляться без зарядки

Недавно Samsung представила планшет Galaxy Tab S8. Он позиционируется как флагманский в категории Android-планшетов.

Оказалось, что компания не добавила в коробку поставки зарядное устройство. В комплекте идет только стилус, скрепка для SIM-карты и кабель. Это очень интересное решение. Допустим к смартфонам без зарядок мы привыкли, но даже Apple не стали отказываться от полного комплекта для своих разных линеек iPad.

Samsung Galaxy Tab S8 был представлен на мероприятии, где выпустили флагманские Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Ultra. Они также не получили зарядное устройство в комплекте. Но в Европе, сделавшим предварительный заказ на смартфоны, доставляли 25-ваттные зарядки и наушники Galaxy Buds Pro в качестве бонуса. На щедрость ритейлеров других стран остается только надеяться.

В России Samsung Galaxy Tab S8 сейчас доступен только для предзаказа от 64 990 рублей в зависимости от версии.

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