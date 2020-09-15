FUJIFILM представила камеру моментальной печати Instax SQ 1

FUJIFILM выпустила новую камеру моментальной печати под названием Instax SQ 1. Новинка будет представлена в трех цветах: освежающий голубой, терракотовый, сияющий белый.

В новинке появился автоматический контроль экспозиции. Устройство автоматически определяет уровень окружающего освещения и самостоятельно оптимизирует настройки скорости затвора и мощности вспышки. Благодаря этому, улучшается качество снимка и на выходе получается более яркая и четкая фотография. Также доступен режим селфи в два оборота. Чтобы сделать селфи, теперь не нужно переключать специальные режимы на корпусе камеры, достаточно дважды повернуть объектив и можно приступать к созданию снимка.

На минималистичном корпусе новинки отсутствуют лишние элементы, только выгравированный логотип бренда на передней панели.

Вместе с выходом нового модного гаджета компания Fujifilm специально для поклонников квадратного формата расширяет линейку пленки для устройств Instax SQUARE. Сразу две новинки, instax SQUARE RAINBOW и instax SQUARE MONOCHROME, будут доступны для покупки уже в октябре 2020 года. Новые принты на рамочке и цвет пленки придадут больше выразительности любым снимкам, а также помогут фотографу лучше передать настроение момента.