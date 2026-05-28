Bloomberg показал возможный интерфейс iOS 27

По данным издания, Apple готовит новую Siri, интеграцию ассистента в Dynamic Island и более гибкое приложение камеры.
Редакция The GEEK сегодня в 17:47
Bloomberg опубликовал изображения возможного интерфейса iOS 27, созданные на основе информации от источников. Обозреватель Марк Гурман уточняет, что Apple может тестировать несколько вариантов дизайна, поэтому финальная версия системы может отличаться.

Одним из главных изменений должна стать обновлённая Siri. По данным Bloomberg, ассистент будет встроен в Dynamic Island и станет работать как постоянно активный ИИ-агент.

Новая Siri сможет анализировать персональные данные пользователя, понимать содержимое экрана и выполнять действия внутри приложений. Также у ассистента появится отдельное приложение с интерфейсом, похожим на современные ИИ-чаты.

Siri также интегрируют в приложение камеры для функций Visual Intelligence. Например, система сможет распознавать объекты в кадре и переводить текст.

Само приложение камеры, по данным Bloomberg, получит новый интерфейс и станет более настраиваемым. Пользователи смогут выбирать наборы инструментов для разных режимов съёмки.

Apple впервые анонсировала обновлённую Siri на базе ИИ ещё в 2024 году, но запуск несколько раз переносили. В начале 2026 года компания сообщала, что Siri будет использовать модели Gemini, однако позже Bloomberg писал о переносе части функций.

Официально iOS 27 и новые функции Apple должны представить 8 июня 2026 года на WWDC.

