Foxconn нормализует производство к концу марта

Представители тайваньского Foxconn сообщили, что смогут полноценно возобновить производство к концу марта. К работе привлекут даже часть “сезонных” сотрудников.

Завод Foxconn закрыли на карантин в начале февраля. Его несколько раз порывались открыть, но у коронавируса на этот счет были другие планы. Тем более, чтобы вернуться на рабочие места, сотрудники должны были пройти 14-дневный карантин.

Такой исход событий очень кстати. В магазинах активно стали сокращаться поставки продуктов Apple. Однако, возвращение к прежним показателям зависит не только от Foxconn. В цепочке поставок задействованы многие китайские поставщики.

Представители тайваньского производства на данный момент заявили, что не смогут определить влияние вспышки вируса на финансовые показатели года. Про задержки выхода флагманской линейки iPhone 12 и доступного iPhone 9 не говорилось.