Фотограф снял полярную ночь в Мурманске на iPhone 11 Pro

Фотограф из Новой Зеландии Амос Чаппл отправился в Мурманск, чтобы заснять полярную ночь. Ежегодно с 2 декабря по 11 января над городом не поднимается солнце, поэтому Амос назвал свою поездку “Сорок дней тьмы”.

С собой он взял iPhone 11 Pro и штатив. Последним он пользовался крайне редко. Для фоторепортажа всегда использовал ночной режим съемки. Смартфоном в итоге он остался доволен и даже впечатлен.

Смотрим, что у него получилось:

По мнению Амоса, возможности камеры iPhone 11 Pro не уступают профессиональной камере. Огромным плюсом стало то, что не приходилось таскать с собой тяжелый фотоаппарат и еще несколько объективов впридачу.

«Ночной режим» в iPhone – самая технологичная функция, которую я когда-либо использовал. Я до сих пор не понимаю, как это возможно. Я снимал три секунды экспозиции, сделанные вручную, но никогда не было размытия движения. Все мои снимки получались очень четкими – поделился фотограф.