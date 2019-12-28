Фотограф снял полярную ночь в Мурманске на iPhone 11 Pro
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Фотограф снял полярную ночь в Мурманске на iPhone 11 Pro

Фотограф из Новой Зеландии Амос Чаппл отправился в Мурманск, чтобы заснять полярную ночь. Ежегодно с 2 декабря по 11 января над городом не поднимается солнце, поэтому Амос назвал свою поездку “Сорок дней тьмы”.

С собой он взял iPhone 11 Pro и штатив. Последним он пользовался крайне редко. Для фоторепортажа всегда использовал ночной режим съемки. Смартфоном в итоге он остался доволен и даже впечатлен.

Смотрим, что у него получилось:

  • Iphone 11 Pro 1
  • Iphone 11 Pro 2
  • Iphone 11 Pro 3
  • Iphone 11 Pro 4
  • Iphone 11 Pro 5
  • Iphone 11 Pro 6
  • Iphone 11 Pro 7
  • Iphone 11 Pro 8
  • Iphone 11 Pro 9
  • Iphone 11 Pro 10
  • Iphone 11 Pro 11
  • Iphone 11 Pro 12
  • Iphone 11 Pro 13
  • Iphone 11 Pro 14
  • Iphone 11 Pro 15
  • Iphone 11 Pro 16
  • Iphone 11 Pro 17
  • Iphone 11 Pro 18
  • Iphone 11 Pro 19
  • Iphone 11 Pro 20

По мнению Амоса, возможности камеры iPhone 11 Pro не уступают профессиональной камере. Огромным плюсом стало то, что не приходилось таскать с собой тяжелый фотоаппарат и еще несколько объективов впридачу.

«Ночной режим» в iPhone – самая технологичная функция, которую я когда-либо использовал. Я до сих пор не понимаю, как это возможно. Я снимал три секунды экспозиции, сделанные вручную, но никогда не было размытия движения. Все мои снимки получались очень четкими поделился фотограф.

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