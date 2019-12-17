Блогер сравнил камеры флагманских смартфонов в слепом тесте

Блогер Маркес Браунли провел интересное исследование среди 16 флагманских смартфонов. Он назвал это “слепым” тестом.
Его суть заключалась в том, что он публиковал одинаковые фотографии, сделанные на разные смартфоны. При этом, Маркес не подписывал на какое устройство сделано фото. Пользователи, в свою очередь, голосовали какой из снимков лучше.
В итоге, лидером оказался не всеобщий любимец iPhone 11 Pro. Победителями теста камер стали Samsung Galaxy Note 10 Plus и Samsung Galaxy S10e.
Удивительно, но в прошлом году флагманский iPhone тоже не занял первого места, так как его опередил смартфон BlackBerry.
Стоит учитывать, что блогер загружал снимки в Twitter, где “съедается” качество и пиксели. Возможно, в других условиях был бы иной результат.
Все смартфоны, которые участвовали в тесте:
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy S10 Note Plus
- OnePlus 7T Pro
- iPhone 11 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Google Pixel 4
- Sony Xperia 1
- Huawei P30 Pro
- Redmi K20 Pro
- OnePlus 7T
- ASUS ZenFone 6
- Huawei Mate 30 Pro
- ASUS ROG Phone II
- Royale Flexpai
- Google Pixel 3a
- LG G8X
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