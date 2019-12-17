Блогер сравнил камеры флагманских смартфонов в слепом тесте

Блогер Маркес Браунли провел интересное исследование среди 16 флагманских смартфонов. Он назвал это “слепым” тестом.

Его суть заключалась в том, что он публиковал одинаковые фотографии, сделанные на разные смартфоны. При этом, Маркес не подписывал на какое устройство сделано фото. Пользователи, в свою очередь, голосовали какой из снимков лучше.

В итоге, лидером оказался не всеобщий любимец iPhone 11 Pro. Победителями теста камер стали Samsung Galaxy Note 10 Plus и Samsung Galaxy S10e.

Удивительно, но в прошлом году флагманский iPhone тоже не занял первого места, так как его опередил смартфон BlackBerry.



iPhone 11 Pro/ OnePlus 7T Pro

Стоит учитывать, что блогер загружал снимки в Twitter, где “съедается” качество и пиксели. Возможно, в других условиях был бы иной результат.

Все смартфоны, которые участвовали в тесте:

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Note Plus

OnePlus 7T Pro

iPhone 11 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Google Pixel 4

Sony Xperia 1

Huawei P30 Pro

Redmi K20 Pro

OnePlus 7T

ASUS ZenFone 6

Huawei Mate 30 Pro

ASUS ROG Phone II

Royale Flexpai

Google Pixel 3a

LG G8X