Блогер сравнил камеры флагманских смартфонов в слепом тесте
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Новости

Блогер сравнил камеры флагманских смартфонов в слепом тесте

Блогер Маркес Браунли провел интересное исследование среди 16 флагманских смартфонов. Он назвал это “слепым” тестом.

Его суть заключалась в том, что он публиковал одинаковые фотографии, сделанные на разные смартфоны. При этом, Маркес не подписывал на какое устройство сделано фото. Пользователи, в свою очередь, голосовали какой из снимков лучше.

В итоге, лидером оказался не всеобщий любимец iPhone 11 Pro. Победителями теста камер стали Samsung Galaxy Note 10 Plus и Samsung Galaxy S10e.

Screenshot 73

Удивительно, но в прошлом году флагманский iPhone тоже не занял первого места, так как его опередил смартфон BlackBerry.

  • Iphone Photo 1
  • Oneplus Photo 1
iPhone 11 Pro/ OnePlus 7T Pro

Стоит учитывать, что блогер загружал снимки в Twitter, где “съедается” качество и пиксели. Возможно, в других условиях был бы иной результат.

Все смартфоны, которые участвовали в тесте:

  • Samsung Galaxy S10e
  • Samsung Galaxy S10 Note Plus
  • OnePlus 7T Pro
  • iPhone 11 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Google Pixel 4
  • Sony Xperia 1
  • Huawei P30 Pro
  • Redmi K20 Pro
  • OnePlus 7T
  • ASUS ZenFone 6
  • Huawei Mate 30 Pro
  • ASUS ROG Phone II
  • Royale Flexpai
  • Google Pixel 3a
  • LG G8X

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