Появились фото макета iPhone SE 2022

Инсайдер @xleaks7 опубликовал фото и видео с макетами будущего iPhone SE 2022. Эти макеты напечатаны на 3D-принтере. Судя по ним, дизайн почти не изменился по сравнению с предшественником 2020 года. Похоже, что новая модель получит камеру с одним объективом и вспышку на задней панели. А вот логотип будет смещён вверх. Чем это обусловлено — пока неизвестно.

На правой стороне располагается слот для SIM-карты и кнопка питания. Слева — кнопки громкости. Динамики и разъём Lighting находятся внизу. Размеры составляют 138,4 x 67,3 x 7,3 мм (8,2 мм с выступом камеры).

А вот передняя панель выглядит странно. На ней нет места под кнопку, хотя обычно макеты повторяют внешний вид настоящего смартфона. Быть может, новинка получит только систему распознавания лица.

По слухам, Apple iPhone SE 3 2022 года выйдет где-то в марте-апреле вместе с новым iPad Air.

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