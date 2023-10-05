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Официально: список смартфонов realme, которые получат Android 14 на базе UI 5.0

Вчера состоялся релиз операционной системы Android 14, а сегодня realme опубликовала подробную дорожную карту обновлений своих смартфонов до бета-версий Android 14 с оболочкой UI 5.0 на глобальном рынке.

Список устройств realme, которые получат Android 14 с оболочкой UI 5.0

Сентябрь 2023 года:

  • Realme GT 2 Pro

Октябрь 2023 года:

  • Realme GT Neo 3
  • Realme GT Neo 3 150W

Ноябрь 2023 года:

  • Realme 11 Pro 5G
  • Realme 11 Pro+ 5G
  • Realme Narzo 60 5G
  • Realme Narzo 60 Pro 5G
  • Realme GT Neo 3T

Декабрь 2023 года:

  • Realme C56
  • Realme 10 Pro 5G
  • Realme 10 Pro+ 5G
  • Realme Narzo N55

1-й квартал 2024 года:

  • Realme 11 5G
  • Realme 11x 5G
  • Realme 9 5G
  • Realme 9i 5G
  • Realme 9 Pro 5G
  • Realme 9 Pro+ 5G
  • Realme GT 2
  • Realme GT 5G
  • Realme Narzo 60x 5G
  • Realme Narzo 50 5G
  • Realme Narzo 50 Pro 5G

2-й квартал 2024 года:

  • Realme 10
  • Realme 9
  • Realme C53
  • Realme C51
  • Realme Narzo N53

Смартфон Realme GT 2 Pro уже получил обновление до Android 14 Beta с оболочкой UI 5.0.

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Источник:
Gizmochina
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