Официально: список смартфонов realme, которые получат Android 14 на базе UI 5.0

Вчера состоялся релиз операционной системы Android 14, а сегодня realme опубликовала подробную дорожную карту обновлений своих смартфонов до бета-версий Android 14 с оболочкой UI 5.0 на глобальном рынке.
Список устройств realme, которые получат Android 14 с оболочкой UI 5.0
Сентябрь 2023 года:
- Realme GT 2 Pro
Октябрь 2023 года:
- Realme GT Neo 3
- Realme GT Neo 3 150W
Ноябрь 2023 года:
- Realme 11 Pro 5G
- Realme 11 Pro+ 5G
- Realme Narzo 60 5G
- Realme Narzo 60 Pro 5G
- Realme GT Neo 3T
Декабрь 2023 года:
- Realme C56
- Realme 10 Pro 5G
- Realme 10 Pro+ 5G
- Realme Narzo N55
1-й квартал 2024 года:
- Realme 11 5G
- Realme 11x 5G
- Realme 9 5G
- Realme 9i 5G
- Realme 9 Pro 5G
- Realme 9 Pro+ 5G
- Realme GT 2
- Realme GT 5G
- Realme Narzo 60x 5G
- Realme Narzo 50 5G
- Realme Narzo 50 Pro 5G
2-й квартал 2024 года:
- Realme 10
- Realme 9
- Realme C53
- Realme C51
- Realme Narzo N53
Смартфон Realme GT 2 Pro уже получил обновление до Android 14 Beta с оболочкой UI 5.0.