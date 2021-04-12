Флагманский смартфон vivo X60 Pro с оптикой ZEISS появился в России

Компания vivo представила для российского рынка флагманский смартфон X60 Pro, созданный в сотрудничестве с мировым лидером в области оптики и оптоэлектроники компанией ZEISS. Фотофлагман оборудован системой профессиональной стабилизации нового поколения и ультимативным ночным режимом, позволяющим запечатлевать красоту ночных пейзажей.

Смартфон X60 Pro оснащён камерой, созданной совместно с ZEISS. Камера даёт возможность неограниченного творчества при работе с любыми изображениями: исходными или отредактированными, созданными в личных или же в профессиональных целях.

В смартфонах X60 Pro воспроизведены почти все особенности объективов знаменитой серии Biotar, в том числе невероятно высокая чёткость элементов в центре кадра и детали в зоне расфокусировки. Технологии, используемые в камере фотофлагмана, включают прогрессивную имитацию боке и фирменную «фишку» объективов Biotar — эффект вихревого боке.

Основная камера смартфона X60 Pro оснащена обновлённой системой профессиональной стабилизации 2.0, обеспечивающей устойчивость при каждом снимке. Система профессиональной стабилизации 2.0 делает возможной стабилизацию изображения по четырём осям, а благодаря увеличенной до f/1,48 диафрагме основной камеры с модифицированной матрицей IMX598 снимать ночные сцены.

Система 5-осевой стабилизации видео VIS борется с вибрацией смартфона под любым углом. Технология Pixel Shift Ultra HD обеспечивает чёткость при съёмке архитектуры, пейзажей и окружающего вас мира в целом.

Широкоугольный объектив со встроенным алгоритмом Super Night от vivo помогает запечатлеть глубину ночи, а в панорамном режиме с технологией HDR он позволит преодолеть сложности с контровым светом и слабым освещением. Достаточно всего одного касания, чтобы сделать чёткий портрет и передать великолепие ночи благодаря профессиональному 50-мм портретному объективу и алгоритму шумоподавления при объединении нескольких кадров.

Толщина изогнутого 3D-корпуса X60 Pro составляет всего 7,69 мм, а вес — 179 граммов. Спереди разместился 6,56-дюймовый дисплей Ultra O с частотой 120 Гц. Благодаря крошечной фронтальной камере диаметром всего 3,96 мм дисплей имеет приятный дизайн.

Флагманская платформа Snapdragon 870 по всем параметрам превосходит предыдущее поколение — Snapdragon 865, — включая прирост производительности на 10% как центрального, так и графического процессоров. Часть встроенной памяти зарезервирована под использование в качестве оперативной памяти, таким образом смартфон с 12 ГБ оперативной памяти фактически имеет на борту 12 ГБ + 3 ГБ RAM.

Смартфон в цвете «Голубой перламутр» можно приобрести по цене 64 990 рублей в интернет-магазине vivo и у официальных партнеров компании.