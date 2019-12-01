Флагманский Redmi K30 5G поступит в продажу раньше ожидаемого

Если раньше предполагалось, что Redmi K30 5G выйдет на рынок в середине января, то сейчас производитель решил пересмотреть свое решение. И связано это скорее всего, с выходом клона этого девайса, но гораздо более дешевого – Realme X50. Представители Redmi не могли поступить иначе, и теперь такого долгожданного смартфона с поддержкой технологии 5G, стоит ожидать уже 7 января.

Это сообщение подтверждает недавно опубликованное фото, на котором виден один из складов компании, где уже хранятся ящики с готовой продукцией. Естественно, первыми девайс опробуют жители Китая, а следом за ними, и пользователи других стран. Напомним, что это второй по счету смартфон на чипсете Snapdragon 765G, ведь первым уже завтра станет Oppo Reno3 Pro 5G.

Что касается стоимости, то за версию 6 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ, покупателю придётся выложить 286 долларов, а за версию 8 ГБ оЗУ+256 ГБ ПЗУ – 414 долларов. Аппарат появится на рынке в белом, синем, а также красно-фиолетовом цвете.