Опубликованы официальные изображения Realme X50 5G

Известный инсайдер Мукул Шарма поделился новой информацией о грядущем флагмане Realme X50 5G.

Он опубликовал первые официальные изображения новинки, которые показывает заднюю панель и блок камеры устройства. Всего насчитывается 4 датчика, основной получит 60 Мп.

Внешне смартфон не сильно отличается от всех остальных устройств бренда. Realme X50 5G получит новый цвет, но назвать его необычным трудно.

Ожидается, что смартфон будет выпускаться с процессором Snapdragon 765G и 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч, сканер отпечатков пальцев будет расположен на боковой панели.

Также недавно опубликовали первое фото, сделанное на сдвоенную фронтальную камеру смартфона.

Смартфон должны представить 7 января 2020 года.