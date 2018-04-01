Опубликованы официальные изображения Realme X50 5G
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Новости

Опубликованы официальные изображения Realme X50 5G

Известный инсайдер Мукул Шарма поделился новой информацией о грядущем флагмане Realme X50 5G.

Он опубликовал первые официальные изображения новинки, которые показывает заднюю панель и блок камеры устройства. Всего насчитывается 4 датчика, основной получит 60 Мп.

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Внешне смартфон не сильно отличается от всех остальных устройств бренда. Realme X50 5G получит новый цвет, но назвать его необычным трудно.

Ожидается, что смартфон будет выпускаться с процессором Snapdragon 765G и 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч, сканер отпечатков пальцев будет расположен на боковой панели.

Также недавно опубликовали первое фото, сделанное на сдвоенную фронтальную камеру смартфона.

Realme X50 5g

Смартфон должны представить 7 января 2020 года.

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