Все смартфоны Redmi K30 5G раскупили за два часа
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Все смартфоны Redmi K30 5G раскупили за два часа

В Китае сегодня запустились продажи флагманского Redmi K30 5G. Все смартфоны, которые были в наличии, раскупили за два часа.

Ранее топ-менеджеры Xiaomi убеждали, что устройств произвели достаточно много и хватит их точно на всех. Но по факту – на все два часа. Новая партия Redmi K30 5G появится только через три дня.

Redmi K30 5g 1

Речь идет о самой старшей модели, которая стоит $375. Версии за $285 и $330 поступят в продажу через неделю – 14 января.

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