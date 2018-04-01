Все смартфоны Redmi K30 5G раскупили за два часа

В Китае сегодня запустились продажи флагманского Redmi K30 5G. Все смартфоны, которые были в наличии, раскупили за два часа.

Ранее топ-менеджеры Xiaomi убеждали, что устройств произвели достаточно много и хватит их точно на всех. Но по факту – на все два часа. Новая партия Redmi K30 5G появится только через три дня.

Речь идет о самой старшей модели, которая стоит $375. Версии за $285 и $330 поступят в продажу через неделю – 14 января.