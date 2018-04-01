Redmi K30 5G получил в комплекте 30 Вт зарядку
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Новости

Redmi K30 5G получил в комплекте 30 Вт зарядку

Стандартная версия Redmi K30 без поддержки сетей пятого поколения уже давно продается в Китае. Модель с наличием 5G станет доступна с 7 января.

Сейчас глава Xiaomi опубликовал фото упаковки Redmi K30 5G и уточнил ее комплектацию.

Redmi K30 5g

Оказалась, что вместе с смартфоном в комплекте идет 30-ваттный адаптер питания с поддержкой Power Delivery. Получается, для максимально быстрой зарядки пользователям не придется дополнительно приобретать сторонний адаптер питания.

Redmi K30 5G станет вторым устройством построенным на чипсете Snapdragon 765G. Первым успел выйти Oppo Reno3 Pro 5G.

Что касается стоимости, то версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти обойдется покупателю в $286, а за версию 8 ГБ + 256 ГБ приедтся отдать $414.

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