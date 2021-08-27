Флагманский камерофон Vivo X70 с ISP-чипом Vivo V1 выйдут в сентябре

Компания Vivo смело ворвалась на рынок смартфонов, а их линейка устройств Vivo X зарекомендовала себя, как одна из лучших с фотовозможностями. Возможно именно поэтому представители компании не захотели зависеть в этой сфере ни от кого из поставщиков комплектующих, а поэтому решили создать собственный чипсет для обработки изображений.

Такая возможность существовала и благодаря слухам, которые появлялись в сети. Но рано или поздно, им приходит конец. И завершение всем домыслам положил сам Ху Байшань – вице-президент компании. Он официально подтвердил, что будущая линейка устройств камерафонов Vivo X70 получит собственный чипсет для обработки изображений (ISP).

В недрах компании над его созданием трудилось порядка 300 специалистов. В сумме работа заняла около двух лет. А уже сейчас собственная разработка находится на завершающей стадии этапа массового производства.

Была озвучена примерная дата появления новой линейки в продаже: это сентябрь 2021 года. Вот тогда и узнаем, насколько качественной будет собственный чипсет Vivo.