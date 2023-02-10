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Флагман серии Meizu 20 показали на живом фото

На живом фото появился новый смартфон Meizu. Предположительно, это Meizu 20 Pro. Но не стоит исключать, что это может оказаться только просто прототипом устройства.

Сразу бросается в глаза необычный блок камеры со странным расположением модулей. Сама панель белая глянцевая.

Сейчас Meizu сосредоточилась на выпуске флагманов. Пока что про новую серию известно мало. Серия Meizu 20 может получить процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор на 4700 мАч и поддержку 80-ваттной зарядки.

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Источник:
Mydrivers

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