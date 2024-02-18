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Фейковое приложение Тинькофф появилось в App Store

В App Store появилось приложение «Тинькофф — Ваш выбор» — фейк, маскирующийся под банковское приложение Тинькофф. 

Логотип приложения не совпадает с обновленным лого банка, а внутри это вовсе утилита для студентов. В случае запуска фейковое приложение атакует пользователя рекламными баннерами. 

Более того, приложение пытается перенаправить на фишинговый сайт Тинькофф для оформления банковской карты с вводом личных данных. Этого категорически не нужно делать, ваши данные попадут в руки мошенников.

Кроме того, в App Store есть еще одно фейковое приложение Тинькофф банка — The MortgagePro app. Оно также представляет опасность для персональных данных.

Редакция The GEEK советует не скачивать приложения и предупредить близких.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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