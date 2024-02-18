Фейковое приложение Тинькофф появилось в App Store

В App Store появилось приложение «Тинькофф — Ваш выбор» — фейк, маскирующийся под банковское приложение Тинькофф.

Логотип приложения не совпадает с обновленным лого банка, а внутри это вовсе утилита для студентов. В случае запуска фейковое приложение атакует пользователя рекламными баннерами.

Более того, приложение пытается перенаправить на фишинговый сайт Тинькофф для оформления банковской карты с вводом личных данных. Этого категорически не нужно делать, ваши данные попадут в руки мошенников.

Кроме того, в App Store есть еще одно фейковое приложение Тинькофф банка — The MortgagePro app. Оно также представляет опасность для персональных данных.

Редакция The GEEK советует не скачивать приложения и предупредить близких.