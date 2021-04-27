ФАС оштрафовала Apple на 906 миллионов рублей

Сумма штрафа за нарушение антимонопольного законодательства составила 906,29 миллиона рублей (более 12 миллионов долларов).

Ведомство отметило, что Apple ограничивала возможности разработчиков приложений на iOS «путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов».

Началось всё с давней жалобы «Лаборатории Касперского». Компания посчитала необоснованным отклонением приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids, а в результате чего половина функционала было “вырезано”. После стало известно, что Apple в iOS 12 добавила функцию «Экранное время» с аналогичными возможностями.

ФАС выдал Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому компания должна была удалить из правил App Store пункт, дающий ей право не допускать в магазин приложения сторонних разработчиков, если они соответствуют всем требованиям.

Apple с вынесенным решением не согласна и будет его обжаловать.