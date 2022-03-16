В сети появились фейки о возможности добавить карту МИР в App Store

Карту МИР нельзя привязать для оплаты приложений в App Store. Это фейковая информация, которая начала распространяться во многих СМИ с 15 марта.

Упоминание российской системы в настройках Apple ID действительно есть и очень давно, но она по-прежнему не работает.

Информация о системе МИР давно есть на сайте Apple

На данный момент оплачивать покупки в App Store можно при помощи баланса мобильного телефона. Для этого достаточно зайти в «Настройки» > «Имя пользователя» > «Оплата и доставка» > «Способ оплаты» > «Мобильный телефон». После этого можно оплачивать приложения и подписки через баланс мобильного телефона.

Сейчас картой МИР можно расплачиваться только в магазинах при помощи Apple Pay. Как создать виртуальную карту в Тинькофф и Сбербанке можно прочитать в отдельном материале.

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