В России появятся банкоматы, где можно снимать деньги без комиссии

В России стартовал эксперимент по запуску так называемых «белых» банкоматов. Проект реализует «Росинкас», структура при Центробанке.

Суть идеи — создать единую сеть устройств без банковского брендинга. Банки смогут подключаться к ней по подписке или оплачивать операции своих клиентов, а для пользователей снятие и внесение наличных будет бесплатным.

Проект должен решить проблему доступности банкоматов, особенно в регионах. По данным на начало 2026 года, их количество в стране снизилось до 138 тысяч — минимального уровня с 2010 года.

В «Росинкас» отмечают, что сейчас банкоматы часто дублируются в одних местах, но при этом отсутствуют там, где действительно нужны. Единая сеть позволит размещать устройства исходя из реального спроса.

Банки также смогут сократить расходы на обслуживание инфраструктуры — по оценкам, до 30%.

Пилотный запуск уже проходит в Тамбовской области с участием региональных банков. Если эксперимент окажется успешным, сеть могут масштабировать на всю страну.