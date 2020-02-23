Еврокомиссия начала антимонопольные расследования по Apple

Многие пользователям и обладателям продукции Apple не нравится политика компании относительно своего магазина приложений. Видимо, кто-то в руководстве Еврокомиссии также обратил на это внимание и внес предложение рассмотреть этот вопрос. Не так давно стало известно, что европейская комиссия инициировала расследование, главной идеей которого является выяснение вопроса, а не нарушает ли Apple правила, которые действуют в Евросоюзе?

Основной упор в расследовании касается магазина приложений App Store, в частности, его условий для разработчиков. Если быть еще более точным, то ограничения, наложенного в магазине приложений на разработчиков и невозможности информирования обладателей iPhone и iPad об альтернативных вариантах приобретения этого же приложения, но вне магазина приложений от Apple.

Представители Еврокомиссии приоткрыли завесу тайны, что инициатором рассмотрения жалобы стал сервис Spotify. Они считают, что в основе App Store лежит недобросовестная конкуренция. Имеется в виду то, что приложения для смартфонов полностью изменили принцип доступа пользователей к информации, а Apple установила собственные правила распространения этой информации, то есть играет роль контролирующего органа. На данный момент главным итогом такого расследования может стать то, что правила от Apple не должны искажать конкуренцию.

Но и это еще не все, что касается расследований в отношении американской компании. На официальном сайте Еврокомиссии есть уточнение, что в отношении Apple ведется еще одно расследование. Но в этот раз это антимонопольное расследование, которое призвано оценить, нарушает ли правила Европейского союза система электронных платежей Apple Pay.