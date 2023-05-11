ЕС хочет заставить Apple открыть доступ к NFC для оплаты сторонними приложениями

Европейские антимонопольные органы продолжают запрашивать информацию у Apple о работе ее платежной системы Apple Pay. Почти год назад ЕС заявил о злоупотреблении монопольным положением компании, связанном с ограничением доступа к чипу NFC, что мешает сторонним платежным системам конкурировать с Apple Pay.

Согласно сегодняшнему докладу, Европейская комиссия направила «серию вопросов» по Apple Pay и другим мобильным платежным платформам розничным торговцам. Комиссия также рассматривает другие технологии мобильных платежей, включая QR-коды и Bluetooth.

В ответ, Apple утверждает, что открытие доступа к чипу NFC для других платежных систем может привести к проблемам безопасности и конфиденциальности.