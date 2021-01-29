Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Энтузиаст улучшил 17-летний iPod. Теперь у него есть Wi-Fi и Spotify

Энтузиаст и разработчик Гай Дюпон опубликовал на YouTube видеоролик, в котором показал, как он изменил старый плеер iPod от Apple. Новинка получила новое железо, аккумулятор и так далее.

Сообщается, что устройство теперь называется sPot. Внутри установлен одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W с адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, аккумулятор на 1000 мАч, новый цветной экран и так далее.

В ролике показаны «внутренности» плеера, а также указано, то новинка теперь может работать с сервисом Spotify.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
YouTube
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить