Энтузиаст улучшил 17-летний iPod. Теперь у него есть Wi-Fi и Spotify

Энтузиаст и разработчик Гай Дюпон опубликовал на YouTube видеоролик, в котором показал, как он изменил старый плеер iPod от Apple. Новинка получила новое железо, аккумулятор и так далее.

Сообщается, что устройство теперь называется sPot. Внутри установлен одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W с адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, аккумулятор на 1000 мАч, новый цветной экран и так далее.

В ролике показаны «внутренности» плеера, а также указано, то новинка теперь может работать с сервисом Spotify.