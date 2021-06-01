Электромобили Tesla получат видеокарты от PS5 и Xbox Series

В рамках выставки Computex 2021 представители компании AMD заявили о сотрудничестве с Tesla. Гендиректор Лиза Су сообщила, что теперь в электромобилях применяется графика на архитектуре RDNA 2. Та же самая, что задействована в PlayStation 5 и Xbox Series X. Ранее об этом только догадывались.

Правда, это касается только топовых моделей Model S и Model X с ценником от 74 000 долларов. У младших версий такого оснащения пока нет.

При этом Лиза Су отметила, что GPU задействуется только при запуске тяжёлых игровых приложений. В остальных случаях хватает графики, встроенной в процессор.

Таким образом, владея электромобилем Model S или Model X можно поиграть в The Witcher 3, не выходя из машины. Однако это нужно делать только на парковке.

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