Доступный iQOO Neo 7 SE показали на постере

iQOO готовит среднебюджетный Neo 7 SE. Смартфон получит отличные конфигурации для своей категории.

Так Neo 7 SE в качестве процессора получит MediaTek Dimensity 8200, дисплей будет AMOLED E5 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера тройная, главный модуль на 50 Мп. Емкость батареи составит 5000 мАч + 120-ваттная зарядка. Объем оперативной памяти — до 12 Гб.

Всего будет три расцветки: оранжевая, голубая и сине-черная.

Визуально смартфон будет таким же как базовый Neo 7. Представить SE версию должны до конца года.