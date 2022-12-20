Доступный игровой Honor 80 GT показали на тизерах

Honor готовит еще одну презентацию новинок. Компания 26 декабря выпустит смартфон Honor 80 GT и, предполагаемый, планшет Honor V8 Pro. Сейчас оба устройства показали на тизерах.

Игровой 80 GT получит OLED дисплей и специальный чип для быстрой частоты обновления экрана, процессором послужит Snapdragon 8 + Gen 1. Ценник смартфона будет из категории доступных, поэтому устройство будет желанным среди геймеров.

Про планшет пока мало что известно. Предполагается, что он будет построен на MediaTek Dimensity 8100.