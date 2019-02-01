Доступный HONOR 30i со сканером отпечатков пальцев в дисплее появился в России

Российское представительство HONOR объявила об открытии предзаказов на доступный HONOR 30i. Смартфон получил основную тройную камеру с разрешением 48 МП, AMOLED дисплей 6,3 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев и большой аккумулятор на 4000 мАч.

Предзаказ HONOR 30i продлится с 11 по 17 сентября на официальном сайте интернет-магазина HONOR. При оформлении покупки будут дарить подарки на выбор, а также дополнительную скидку при подписке на сайте. В российскую розницу HONOR 30i поступит 18 сентября по цене 17 990 рублей.