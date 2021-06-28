До конца лета Apple может выпустить MacBook Pro с 64 ГБ ОЗУ

Редактор издания Bloomberg Марк Гурман утверждает, что до конца лета Apple представит обновлённую версию ноутбука MacBook Pro. Это будет особо мощная версия с процессорами Jade C-Chop и Jade C-Die с 16 или 32 графическими ядрами. Процессорных ядер у них будет 10 — два энергоэффективных и 8 мощных.

Помимо этого, новинка получит до 64 ГБ ОЗУ, так что там явно будет не M1. Ведь он способен работать только с 16 ГБ.

Помимо этого, новая версия должна получить зарядку MagSafe, порт HDMI, слот для карт памяти SD и многое другое. Само собой, такая версия будет весьма дорогой, хотя точных цен пока нет.

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