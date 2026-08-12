Такого Game Boy вы еще не видели: внутри спрятался Steam Deck

Энтузиаст под ником PhyFawkes показал необычный проект SteamBoy — уменьшенную игровую систему, созданную на основе корпуса оригинального Game Boy.
Внутри компактного корпуса разместились компоненты, позволяющие запускать игры из Steam. При этом автор сохранил узнаваемый дизайн Nintendo: серый корпус, форму кнопок и общий внешний вид классической портативки.
Главной сложностью стала нехватка места. Разработчику пришлось переработать внутреннюю компоновку, установить современный экран и адаптировать управление под возможности корпуса Game Boy.
Получившееся устройство выглядит как карманная версия Steam Deck из альтернативной вселенной. Сам разработчик отмечает, что проект не является коммерческим продуктом и создан исключительно как демонстрация возможностей кастомной модификации.