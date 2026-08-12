Такого Game Boy вы еще не видели: внутри спрятался Steam Deck
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Такого Game Boy вы еще не видели: внутри спрятался Steam Deck

Автор кастомного проекта смог уместить современное железо для ПК-игр в корпус легендарной портативки Nintendo.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 15:29
Такого Game Boy вы еще не видели: внутри спрятался Steam Deck

Энтузиаст под ником PhyFawkes показал необычный проект SteamBoy — уменьшенную игровую систему, созданную на основе корпуса оригинального Game Boy.

Внутри компактного корпуса разместились компоненты, позволяющие запускать игры из Steam. При этом автор сохранил узнаваемый дизайн Nintendo: серый корпус, форму кнопок и общий внешний вид классической портативки.

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Главной сложностью стала нехватка места. Разработчику пришлось переработать внутреннюю компоновку, установить современный экран и адаптировать управление под возможности корпуса Game Boy.

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Получившееся устройство выглядит как карманная версия Steam Deck из альтернативной вселенной. Сам разработчик отмечает, что проект не является коммерческим продуктом и создан исключительно как демонстрация возможностей кастомной модификации.

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