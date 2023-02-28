Для Windows 11 вышло крупное обновление с интеграцией ИИ

Компания Microsoft объявила о крупном обновлении для операционной системы Windows 11, которое начинает развёртываться уже сегодня. Основным новшеством стал интеллектуальный поиск Bing, который добавлен на панель задач и позволяет пользователям начать чат с ботом, после нажатия на соответствующую иконку. Однако данная функция доступна только пользователям, имеющим доступ к предварительной версии поиска с ИИ.
Среди других нововведений Windows 11 можно отметить:
- предварительную версию приложения Phone Link, позволяющего связывать устройства iOS с Windows (включая возможность отправки и получения сообщений, звонков и просмотра уведомлений);
- улучшенную систему виджетов;
- новую панель задач, оптимизированную для сенсорных устройств (отключение клавиатуры приведет к ее сворачиванию);
- возможность записи экрана в Snipping Tool;
- улучшенный интерфейс Teams;
- переработанное приложение Quick Assist;
- добавление вкладок в «Блокнот»;
- новые рекомендации по энергопотреблению.
Некоторые пользователи уже могут установить обновление через «Центр обновления Windows», а более широкое распространение начнется в марте.
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