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Для Windows 11 вышло крупное обновление с интеграцией ИИ

Компания Microsoft объявила о крупном обновлении для операционной системы Windows 11, которое начинает развёртываться уже сегодня. Основным новшеством стал интеллектуальный поиск Bing, который добавлен на панель задач и позволяет пользователям начать чат с ботом, после нажатия на соответствующую иконку. Однако данная функция доступна только пользователям, имеющим доступ к предварительной версии поиска с ИИ.

Среди других нововведений Windows 11 можно отметить:

  • предварительную версию приложения Phone Link, позволяющего связывать устройства iOS с Windows (включая возможность отправки и получения сообщений, звонков и просмотра уведомлений);
  • улучшенную систему виджетов;
  • новую панель задач, оптимизированную для сенсорных устройств (отключение клавиатуры приведет к ее сворачиванию);
  • возможность записи экрана в Snipping Tool;
  • улучшенный интерфейс Teams;
  • переработанное приложение Quick Assist;
  • добавление вкладок в «Блокнот»;
  • новые рекомендации по энергопотреблению.

Некоторые пользователи уже могут установить обновление через «Центр обновления Windows», а более широкое распространение начнется в марте.

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Источник:
Microsoft

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