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Новости

Для PlayStation 5 начали продавать кастомные боковые панели

Совсем недавно появилось видео, которое показывает нам как возможно немного преобразить внешний вид игровой консоли. Делается это с помощью отсоединения боковых панелей, которые сейчас уже получили прозвище «крылья». Недолго думая, в сети уже появился сайт, который предлагает такие вот «крылья» в различных расцветках.

На сайте PlateStation 5 пользователю предлагают варианты боковых панелей в пяти цветовых решениях. В своем большинстве это классические цветовые решения, в частности, используются черный, красный и синий цвета. Кроме того, есть и два других решения: камуфляж и хром. Все боковые панели реализуются по единой цене в 40 долларов или 3 070 рублей.

  • Ps5 Castom 13
  • Ps5 Castom 12
  • Ps5 Castom 11
  • Ps5 Castom 10
  • Ps5 Castom 9
  • Ps5 Castom 8
  • Ps5 Castom 7
  • Ps5 Castom 6
  • Ps5 Castom 5
  • Ps5 Castom 4
  • Ps5 Castom 3
  • Ps5 Castom 2
  • Ps5 Castom 1

Что касается Sony, то пока производитель не предлагает покупателям консолей альтернативы белым боковым панелям. Но есть большая вероятность в будущем увидеть эту продукцию и от производителя игровой приставки. В продажу PlayStation 5 выйдет только с белыми боковыми панелями. Старт продаж намечен на 19 ноября. Стоимость игровой приставки – 38 тыс. рублей за цифровой вариант и 47 тыс. рублей за версию с оптическим приводом.

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Источник:
Playstationlifestyle
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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