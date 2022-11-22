Для ПК и Xbox выйдет реплика геймпада от Xbox 360

Компания Hyperkin начнёт производить реплику классического геймпада от Xbox 360. Новинка будет называться Xenon и получит совместимость с ПК, Xbox One и Xbox Series X/S.

Примечательно, что геймпад будет проводным, его также оснастят 3,5-мм разъёмом для наушников. Обещаны чёрный, белый, розовый и красный цвета. В плане дизайна новинка будет очень похожа на оригинальный контроллер, отличаться будут только передние кнопки. В реплике они повторяют дизайн, который используется на более современных геймпадах.

Оригинальный геймпад Xbox 360

Цена и дата начала продаж пока не сообщаются. Ранее Hyperkin уже делала перевыпуск контроллер от Xbox Original.