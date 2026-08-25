Microsoft показала аксессуары Xbox к 25-летию консоли

Microsoft показала аксессуары Xbox к 25-летию первой консоли бренда. Большинство новинок оформлено в полупрозрачном зелёном цвете — отсылке к ранней эстетике Xbox.

В линейку вошли версии мыши Razer Basilisk V3 Pro 35K и механической клавиатуры Razer BlackWidow V4 75%, а также наушники Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed. Все характеристики остались без изменений.

Также представлены зарядная док-станция 8BitDo для контроллеров Xbox Series X/S и Xbox One и мобильный контроллер GameSir X5 Lite, совместимый с iOS и Android. Backbone Pro Xbox 25th Anniversary Edition выйдет в трёх расцветках.

Отдельно появится сумка PowerA Xbox Sling Bag для портативных устройств Ally и Ally X. Все аксессуары уже доступны для предзаказа через Xbox Store и производителей. Полупрозрачная зелёная Xbox Series X должна выйти в ноябре.