Microsoft показала аксессуары Xbox к 25-летию консоли
Новости

Microsoft показала аксессуары Xbox к 25-летию консоли

Аксессуары Xbox получили полупрозрачное зелёное оформление.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:30
Microsoft показала аксессуары Xbox к 25-летию консоли

Microsoft показала аксессуары Xbox к 25-летию первой консоли бренда. Большинство новинок оформлено в полупрозрачном зелёном цвете — отсылке к ранней эстетике Xbox.

В линейку вошли версии мыши Razer Basilisk V3 Pro 35K и механической клавиатуры Razer BlackWidow V4 75%, а также наушники Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed. Все характеристики остались без изменений.

Также представлены зарядная док-станция 8BitDo для контроллеров Xbox Series X/S и Xbox One и мобильный контроллер GameSir X5 Lite, совместимый с iOS и Android. Backbone Pro Xbox 25th Anniversary Edition выйдет в трёх расцветках.

Отдельно появится сумка PowerA Xbox Sling Bag для портативных устройств Ally и Ally X. Все аксессуары уже доступны для предзаказа через Xbox Store и производителей. Полупрозрачная зелёная Xbox Series X должна выйти в ноябре.

Обсудить

Главное по теме

Новости Xbox запустила магазин фирменного мерча XBOX Gear

На старте доступны коллекции Gloss, Est.01 и Blood Gulch.
Новости В Сеть утек Xbox Elite Series 3 со встроенным экраном Новости Xbox получил крупное обновление с 13 новыми функциями

Похожие материалы

Nintendo Nintendo зачистила GitHub от эмуляторов Switch: удалено более 400 репозиториев

Под удар попали Suyu, Skyline, форки Yuzu и другие проекты.

 PlayStation Игры в PS Store могут стать дешевле после отказа Sony от дисков

Бывший директор Square Enix считает, что полностью цифровая PlayStation может получить более гибкие цены и больше распродаж.

 Game Boy Такого Game Boy вы еще не видели: внутри спрятался Steam Deck

Автор кастомного проекта смог уместить современное железо для ПК-игр в корпус легендарной портативки Nintendo.

 PlayStation 3 PlayStation 3 в кармане: представлен нативный эмулятор ArmSX3 для Android

Проект обещает запускать игры на Android с процессорами ARM.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

GeForce Now получит поддержку Steam Controller до конца года Nothing OS 5.0 на базе Android 17: главные изменения осеннего обновления Под видом демоверсии GTA 6 распространяют опасный вирус Создатели Fitbit выпустили конкурента Whoop с GPS, LTE и ИИ Apple представила новый Mac mini с M6 и M5 Pro Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

24 августа · vivo

Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

Почти флагман, но с гораздо более приятной ценой.
  1. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  2. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  3. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
  4. 12 Авг

    HUAWEI

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max
  5. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
Смотреть все обзоры →