В Сеть утек Xbox Elite Series 3 со встроенным экраном
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В Сеть утек Xbox Elite Series 3 со встроенным экраном

Прототип нового контроллера Microsoft случайно оказался в руках пользователя. Он утверждает, что купил устройство всего за $200.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 10:31
В Сеть утек Xbox Elite Series 3 со встроенным экраном

В Сети появились фотографии предполагаемого Xbox Elite Series 3. Прототип еще не представленного контроллера Microsoft получил небольшой встроенный экран, расположенный в верхней части корпуса.

Судя по снимкам, дисплей может показывать выбранный режим подключения. На одном из кадров на нем отображаются Xbox Series X и значок Xbox Cloud Gaming. Ранее в утечках уже сообщалось, что новый Elite сможет напрямую подключаться к облачным серверам Xbox и быстро переключаться между ними и консолью.

Контроллер также получил два колесика прокрутки на нижней грани, четыре задних лепестка, съемную крестовину и блокировку хода триггеров. Внутри находится съемный аккумулятор емкостью 5,8 Вт·ч. Microsoft, судя по конструкции прототипа, также упростит самостоятельный ремонт устройства.

Самое интересное, что прототип якобы удалось купить на площадке OfferUp за $200. На корпусе и аккумуляторе присутствуют пометки «NOT FOR SALE», а само устройство сейчас не подключается к Xbox ни по проводу, ни беспроводным способом.

В Сеть утек Xbox Elite Series 3 со встроенным экраном

Microsoft пока официально не представила Xbox Elite Series 3. По данным источников The Verge, выпуск нового контроллера ожидается до конца 2026 года.

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