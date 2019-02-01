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Новости

Для Telegram в Беларуси включили анти-цензурные инструменты

В Беларуси на фоне протестов практически не работает интернет. Сообщается, что не работает ни WhatsApp, ни Instagram, ни Facebook. Единственным устойчивым мессенджером оказался Telegram.

Павел Дуров прокомментировал эту ситуацию:

Мы включили анти-цензурные инструменты в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако, связь все еще очень нестабильна, так как интернет в стране иногда полностью отключается.

Говорится в сообщении Павла Дурова
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