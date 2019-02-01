Для Telegram в Беларуси включили анти-цензурные инструменты

В Беларуси на фоне протестов практически не работает интернет. Сообщается, что не работает ни WhatsApp, ни Instagram, ни Facebook. Единственным устойчивым мессенджером оказался Telegram.

Павел Дуров прокомментировал эту ситуацию:

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Мы включили анти-цензурные инструменты в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако, связь все еще очень нестабильна, так как интернет в стране иногда полностью отключается. Говорится в сообщении Павла Дурова