В России запустят систему отслеживания всех полётов дронов в реальном времени

С 1 марта 2026 года данные о полётах всех гражданских беспилотников в России начнут передаваться в государственную систему «ЭРА-Глонасс». Постановление, подготовленное Минтрансом, предусматривает создание единой системы удалённой идентификации БПЛА.

Надзорные органы, экстренные службы и федеральные ведомства смогут бесплатно получать данные о полётах, включая местоположение и маршрут дрона. Передача информации будет вестись с обновлением каждую секунду. Для коммерческих владельцев стоимость услуги составит 560 рублей в месяц, что эквивалентно примерно 9 рублям за летный час при среднем налёте.

В Минтрансе рассчитывают, что запуск системы позволит смягчить региональные запреты на полёты БПЛА. Эксперты считают, что это станет важным шагом к легализации и развитию гражданского рынка дронов — от сельского хозяйства до инфраструктурного мониторинга.