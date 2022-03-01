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Новости

Дизайнер создал рендеры складного MacBook

По словам аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга, компания Apple работает над MacBook с гибким экраном и виртуальной клавиатурой.

Эти же слухи на днях подтвердил и журналист Марк Гурман из Bloomberg. Он повторил идею, но предположил, что это может быть гибридный MacBook/iPad.

Дизайнер Антонио Де Роса создал концептуальные рендеры пободного устройства.

По его мнению, гибкий MacBook получит трекпад и большой сенсорный экран.

Предполагаемый MacBook Folio могут представить в 2026 году.

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Источник:
9to5mac

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