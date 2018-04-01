Дизайнер показал рендеры стеклянного iMac

Недавно Apple подала заявку в Бюро патентов и торговых марок США на регистрацию панетна для нового моноблока iMac. Его особенность в стеклянном корпусе в виде изогнутого прозрачного листа.

Дизайнер Эмин Аяз (Emin Ayaz) решил воссоздать реалистичные изображения нового iMac на основе имеющихся схем. Получилось довольно интересно.

По мнению дизайнера, Apple выпустит моноблок со вторым экраном внизу, который будет заменять клавиатуру, а также тачбар. Когда именно произойдёт представление футуристичного iMac – неизвестно.