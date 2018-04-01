Дизайнер показал рендеры стеклянного iMac
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Дизайнер показал рендеры стеклянного iMac

Недавно Apple подала заявку в Бюро патентов и торговых марок США на регистрацию панетна для нового моноблока iMac. Его особенность в стеклянном корпусе в виде изогнутого прозрачного листа.

Дизайнер Эмин Аяз (Emin Ayaz) решил воссоздать реалистичные изображения нового iMac на основе имеющихся схем. Получилось довольно интересно.

  • Imac 07
  • Imac 06
  • Imac 05
  • Imac 04
  • Imac 03
  • Imac 02
  • Imac 01

По мнению дизайнера, Apple выпустит моноблок со вторым экраном внизу, который будет заменять клавиатуру, а также тачбар. Когда именно произойдёт представление футуристичного iMac – неизвестно.

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