Apple патентует стеклянный iMac

Apple подала заявку на патент в Бюро патентов и торговых марок США. В документе говорится о моноблоке iMac со стеклянным корпусом, который выполнен в виде изогнутого прозрачного листа.

Схемы показывают изогнутый корпус со встроенной клавиатурой и тачпадом, который можно сложить по линии сгиба. Также в дисплей можно встраивать MacBook и использовать ноутбук, как периферию.

Как обычно, всё это лишь один из тысячи патентов Apple и не факт, что он когда-либо увидит жизнь. Например, два года назад компания зарегистрировала патент на iPhone, который состоит полностью из стекла, но до сих пор какая-либо подобная модель не появилась.