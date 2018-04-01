Apple патентует стеклянный iMac
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Новости

Apple патентует стеклянный iMac

Apple подала заявку на патент в Бюро патентов и торговых марок США. В документе говорится о моноблоке iMac со стеклянным корпусом, который выполнен в виде изогнутого прозрачного листа.

Схемы показывают изогнутый корпус со встроенной клавиатурой и тачпадом, который можно сложить по линии сгиба. Также в дисплей можно встраивать MacBook и использовать ноутбук, как периферию.

  • Imac Glass 7
  • Imac Glass 6
  • Imac Glass 5
  • Imac Glass 4
  • Imac Glass 3
  • Imac Glass 2
  • Imac Glass 1

Как обычно, всё это лишь один из тысячи патентов Apple и не факт, что он когда-либо увидит жизнь. Например, два года назад компания зарегистрировала патент на iPhone, который состоит полностью из стекла, но до сих пор какая-либо подобная модель не появилась.

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