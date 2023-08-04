Дизайн OnePlus Ace 2 Pro раскрыт

OnePlus уже официально подтвердила, что в этом месяце представит флагман Ace 2 Pro, и, несмотря на то что о начинке устройства мы знаем почти всё, дизайн смартфона был неизвестен до сегодняшнего дня.

Последнюю интригу взялся раскрыть инсайдер Digital Chat Station, который поделился официальным изображением грядущей новинки:

Судя по утечки, дизайн Ace 2 Pro будет выполнен в знакомом оформлении, где круглый блок камер визуально перетекает на торец устройства. Надписи возле сенсоров гласят, что смартфон оснастят широкоугольным датчиком и основным с разрешением 50 Мп (1/1,56″) и поддержкой оптической стабилизации. Кроме этого, видно, что клавиша качельки громкости теперь находится на правой стороне, где в прошлом поколении размещался фирменный переключатель режимов звука.

Помимо официального рендера, в Сети появилось промо-изображение спецверсии Ace 2 Pro по игре Genshin Impact. На постере устройство показано в серой и бирюзовой расцветках, а рядом красуется персонаж Пеймон (Paimon), которому будет посвящено лимитированное издание.

Подробней о технических характеристиках OnePlus Ace 2 Pro и его инновационной системы охлаждения, можно прочитать в этом материале.