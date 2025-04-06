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Дизайн и характеристики OPPO Find X8 Ultra раскрыты незадолго до анонса

Он появился в базе китайского регулятора TENAA.

10 апреля состоится официальная презентация флагманского смартфона OPPO Find X8 Ultra. Устройство появилось в базе китайского регулятора TENAA в связи с чем были раскрыты его характеристики и финальный дизайн.

Дизайн и характеристики OPPO Find X8 Ultra

  • Габариты: 163,09×76,8×8,78 мм, 226 грамм
  • Экран: 6,82 дюйма, плоский OLED, 3168×1440 (2K+), 120 Гц
  • Камеры: основная — 50 Мп (Sony LYT-900, OIS); сверхширокоугольный — 50 Мп (Samsung JN5); перископический телевик — 50 Мп (Sony LYT-700, 3-кратный зум); перископический телевик — 50 Мп (Sony LYT-600, 6-кратный зум); мультиспектральный датчик — 2 Мп; фронтальная — 32 Мп
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
  • ОЗУ: 12/16 ГБ
  • ПЗУ: 256/512/1024 ГБ
  • Аккумулятор: 6100 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки 100 Вт, беспроводная магнитная зарядка 50 Вт
  • Безопасность: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69
  • ОС: Android 15 (ColorOS)
  • Цвета: Starry Black, Moonlight White, Morning Light

Среди прочих особенностей — новая физическая кнопка на левом торце корпуса, которая, судя по всему, заменит механический переключатель режимов звука.

Устройство выйдет в двух версиях: PKJ110 (стандартная) и PKU110 (с поддержкой спутниковой связи). Обычная версия Find X8 Ultra поступит в продажу в конфигурациях 12/256 ГБ и 16/512 ГБ, в то время как модель со спутниковой связью будет доступна только с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Ознакомиться с нашим обзором на базовый OPPO Find X8 можно по ссылке.

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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