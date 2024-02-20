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Дизайн, характеристики и цена Nothing Phone (2a) утекли в сеть перед анонсом

Издание Smartprix и инсайдер OnLeaks представили детальные рендеры смартфона Nothing Phone (2a), а также технические характеристики и цену нового устройства Nothing.

Одной из заметных особенностей дизайна является горизонтально расположенный блок камер, встроенный в круг, что является новшеством по сравнению с предыдущими моделями Nothing Phone (1) и Phone (2). Тем не менее, характерная для бренда система подсветки, состоящая из светодиодов вокруг камеры, была сохранена.

Вероятные характеристики Nothing Phone (2a)

  • Габариты: 162,2 x 76,5 x 8,7 мм, 188 г
  • Дисплей: 6,7″, FHD+, AMOLED, 120 Гц
  • Процессор: MediaTek Dimensity 7200 Pro
  • ОЗУ: 8/12 ГБ
  • ПЗУ: 128/256 ГБ
  • Камеры: основная – Samsung ISOCELL S5KG9 на 50 МП с OIS; сверхширокоугольная – ISOCELL JN1 на 50 Мп; фронтальная на 32 Мп
  • Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
  • Защиты от влаги: IP54
  • ОС: Nothing ОС 2.5.2 (Android 14)

В Европе смартфон выйдет по цене от 349 евро (~34700 рублей). При этом в Индии смартфон будет дешевле – 23999 рупий (~26700 рублей).

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Источник:
Smartprix
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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