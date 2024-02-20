Дизайн, характеристики и цена Nothing Phone (2a) утекли в сеть перед анонсом

Издание Smartprix и инсайдер OnLeaks представили детальные рендеры смартфона Nothing Phone (2a), а также технические характеристики и цену нового устройства Nothing.

Одной из заметных особенностей дизайна является горизонтально расположенный блок камер, встроенный в круг, что является новшеством по сравнению с предыдущими моделями Nothing Phone (1) и Phone (2). Тем не менее, характерная для бренда система подсветки, состоящая из светодиодов вокруг камеры, была сохранена.

Вероятные характеристики Nothing Phone (2a)

Габариты: 162,2 x 76,5 x 8,7 мм, 188 г

Дисплей: 6,7″, FHD+, AMOLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 7200 Pro

ОЗУ: 8/12 ГБ

ПЗУ: 128/256 ГБ

Камеры: основная – Samsung ISOCELL S5KG9 на 50 МП с OIS; сверхширокоугольная – ISOCELL JN1 на 50 Мп; фронтальная на 32 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт

Защиты от влаги: IP54

ОС: Nothing ОС 2.5.2 (Android 14)

В Европе смартфон выйдет по цене от 349 евро (~34700 рублей). При этом в Индии смартфон будет дешевле – 23999 рупий (~26700 рублей).