Дизайн, характеристики и цена Nothing Phone (2a) утекли в сеть перед анонсом

Издание Smartprix и инсайдер OnLeaks представили детальные рендеры смартфона Nothing Phone (2a), а также технические характеристики и цену нового устройства Nothing.
Одной из заметных особенностей дизайна является горизонтально расположенный блок камер, встроенный в круг, что является новшеством по сравнению с предыдущими моделями Nothing Phone (1) и Phone (2). Тем не менее, характерная для бренда система подсветки, состоящая из светодиодов вокруг камеры, была сохранена.
Вероятные характеристики Nothing Phone (2a)
- Габариты: 162,2 x 76,5 x 8,7 мм, 188 г
- Дисплей: 6,7″, FHD+, AMOLED, 120 Гц
- Процессор: MediaTek Dimensity 7200 Pro
- ОЗУ: 8/12 ГБ
- ПЗУ: 128/256 ГБ
- Камеры: основная – Samsung ISOCELL S5KG9 на 50 МП с OIS; сверхширокоугольная – ISOCELL JN1 на 50 Мп; фронтальная на 32 Мп
- Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
- Защиты от влаги: IP54
- ОС: Nothing ОС 2.5.2 (Android 14)
В Европе смартфон выйдет по цене от 349 евро (~34700 рублей). При этом в Индии смартфон будет дешевле – 23999 рупий (~26700 рублей).