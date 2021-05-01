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Новости

Демо-версия Resident Evil Village вышла в Steam

Полная демоверсия Resident Evil Village стала доступна для загрузки в Steam. Кроме того, опробовать новую игру могут владельцы консоли Xbox One. Всего на оценку игрового процесса будет даваться 60 минут.

Релиз Resident Evil Village состоится 7 мая для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. После прохождения основного сюжета игры, станет доступен режим «Наёмники».

Летом 2021 года все игроки Resident Evil Village получат бесплатно мультиплеерную Resident Evil Re:Verse.

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