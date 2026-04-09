NAVEE представила новые электросамокаты ST5 Max, UT5 Max и NT5 Max в России

Компания NAVEE на выставке «Велокульт 2026» в Москве представила новые электросамокаты ST5 Max, UT5 Max и NT5 Max, а также электровелосипеды M6, C6 и EM-01. В продажу новинки поступят уже в конце мая.
NAVEE ST5 Max — универсальная модель, которая получила двигатель Hyper мощностью до 1650 Вт с системой терморегулирования. Он позволяет разгоняется до 40 км/ч и способен преодолевать подъемы с уклоном до 28° без потери скорости. На одном заряде электросамокат может проехать до 90 км. Тормозная система включает передние и задние дисковые тормоза, а также EABS. Корпус защищен по стандарту IPX6. Цена — 99 999 рублей.
«Под капотом» NAVEE UT5 Max двигатель на 2400 Вт, который позволяет уверенно заезжать на подъемы до 39°. Подвеска можно регулировать под разные условия. Электросамокат также получил гидравлические дисковые тормоза, 3.5-дюймовый LED-дисплей, а также защиту IPX6. Цена — 79 999 рублей.
NAVEE NT5 Max отличается двигателем на 1200 Вт и запасом хода до 85 км. Передняя двойная телескопическая подвеска и задняя пружинная в сочетании с 10.5-дюймовыми бескамерными шинами обеспечивают плавную езду независимо от рельефа местности. Модель оснащена дисковыми тормозами диаметром 140 мм, системой EABS, 6-ваттнными фарами и защитой IPX6. Цена — 84 999 рублей.
Все новые электросамокаты поддерживают функцию Apple Find My. Владельцы устройств на iOS смогут отслеживать их местоположение.
Помимо самокатов, компания показала и электровелосипеды:
- NAVEE M6 — двигатель на 500 Вт, скорость до 45 км/ч, для сложных маршрутов;
- NAVEE C6 — двигатель на 350 Вт, классический дизайн с корзинкой спереди, для повседневных поездок;
- NAVEE EM-01 — двигатель 4000 Вт, скорость до 70 км/ч, для бездорожья.