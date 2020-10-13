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Новости

Объявлена цена iPhone 12 в России

Как и ожидалось, Apple представила четыре новых iPhone 12. Особой новинкой стал компактный iPhone 12 mini, который сохранил габариты iPhone 8, но вместил себя дисплей на 5,4-дюйма. В целом Apple никак не удивила устройствами, ведь все подробности уже давно были известны.

Если для рынка США стоимость новинок осталась без изменений, то в России она значительно подросла. Российские цены всех iPhone 12 следующие:

iPhone 12 mini

  • 64 ГБ – 69 990 руб;
  • 128 ГБ – 74 990 руб;
  • 256 ГБ – 84 990 руб.

iPhone 12

  • 64 ГБ – 79 990 руб;
  • 128 ГБ – 84 990 руб;
  • 256 ГБ – 94 990 руб.

iPhone 12 Pro

  • 128 ГБ – 99 990 руб;
  • 128 ГБ – 109 990 руб;
  • 256 ГБ – 129 990 руб.

iPhone 12 Pro Max

  • 128 ГБ – 109 990 руб;
  • 128 ГБ – 119 990 руб;
  • 256 ГБ – 139 990 руб.

Стоит отметить, что в комплектацию новых iPhone больше не входят зарядный блок и наушники. Вместо этого предлагается использовать действующий блок или приобрести новый.

  • Snimok Ekrana 2020 10 13 V 22.10.19

Оформить предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro можно будет с 21 октября. На модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max – только с 6 ноября.

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Источник:
The GEEK
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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