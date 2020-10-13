Объявлена цена iPhone 12 в России

Как и ожидалось, Apple представила четыре новых iPhone 12. Особой новинкой стал компактный iPhone 12 mini, который сохранил габариты iPhone 8, но вместил себя дисплей на 5,4-дюйма. В целом Apple никак не удивила устройствами, ведь все подробности уже давно были известны.

Если для рынка США стоимость новинок осталась без изменений, то в России она значительно подросла. Российские цены всех iPhone 12 следующие:

iPhone 12 mini

64 ГБ – 69 990 руб;

128 ГБ – 74 990 руб;

256 ГБ – 84 990 руб.

iPhone 12

64 ГБ – 79 990 руб;

128 ГБ – 84 990 руб;

256 ГБ – 94 990 руб.

iPhone 12 Pro

128 ГБ – 99 990 руб;

128 ГБ – 109 990 руб;

256 ГБ – 129 990 руб.

iPhone 12 Pro Max

128 ГБ – 109 990 руб;

128 ГБ – 119 990 руб;

256 ГБ – 139 990 руб.

Стоит отметить, что в комплектацию новых iPhone больше не входят зарядный блок и наушники. Вместо этого предлагается использовать действующий блок или приобрести новый.

Оформить предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro можно будет с 21 октября. На модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max – только с 6 ноября.