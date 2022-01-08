Цена и живое видео складного смартфона Honor Magic V

Появились новые данные о будущем складном смартфоне Honor Magic V. Стала известна его возможная цена, и она очень высокая. Если точнее, то новинка, по слухам, будет стоить от 2200 долларов.

Смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 1, камеру с тремя датчиками по 50 МП каждый, а также аккумулятор ёмкостью 4750 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Таким образом, это будет самый настоящий топ в пределах линейки складных смартфонов.

Помимо этого, в сети появилось первое живое видео новинки. И вот здесь всё немного печальнее. Ведь у смартфона чётко видна складка на экране.

Также в ролике показывают, как работает смартфон и его интерфейс. Видно, что новинка очень напоминает Samsung Galaxy Z Fold 3. А ещё её легко открыть одной рукой.