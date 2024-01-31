Corsairs Legacy вышла в ранний доступ

Сейчас наследницу легендарных «Корсаров» можно приобрести в Steam за 1900 рублей.

Впрочем, первые отзывы довольно спорные. Недовольные игроки обвиняют разработчиков в том, что они слишком буквально восприняли идею «вернуть былые эмоции». Также отмечается, что проект ощущается как устаревшая игра из 2006, но с улучшенной графикой.

Данная игра не предлагает ничего нового по сравнению с предыдущими играми линейки, никакого нового видения и прочего – ничего. Это всё тот же геймплей 2006 года на новом движке и с новыми текстурами. Отзыв из Steam

1 игра короткая, за не полные три часа она заканчивается! я понимаю что это ранний доступ, но за три года можно было сделать больше контента.2 тут нет никакого открытого мира тебя просто таскают от точки к точке по заданиям,ну блин серьезно где те корсары в которых ты мог заниматься чем угодно ,грабить ,торговать или выполнять задания губернатора! Отзыв из Steam

Итог: Долгие ожидания фаната не совсем оправдались. Игра в раннем доступе значит,можно ждать,когда игру доведут до конца и увидим много интересного. Отзыв из Steam

Дата выхода финальной версии Corsairs Legacy пока неизвестна.